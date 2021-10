Accident à Blonay – «Notre fils se bat tous les jours pour récupérer» L’état de santé du garçon de 7 ans percuté par une voisine à Blonay (VD) est «évolutif». Benjamin Pillard

L’accident est survenu vendredi 1er octobre en zone 30 km/h, le long de cet étroit chemin résidentiel sans issue. Benjamin Pillard

L’accident de la circulation survenu vendredi 1er octobre dans un quartier résidentiel de Blonay (VD), sur les hauteurs de Vevey, a suscité une vive émotion au vu du nombre de blessés et de leur âge: trois enfants de 7 à 13 ans. Un quatrième était parvenu à éviter le véhicule in extremis.

Emmené au CHUV dans un état grave, le plus jeune est toujours hospitalisé. «Notre petit garçon est un champion, il se bat tous les jours pour récupérer, et nous allons y arriver», indiquent leurs parents, tout en précisant que son état est «évolutif». «La famille est triste et encore sous le choc. Elle tient à remercier tous les corps de métier pour la prise en charge lors de l’accident, ainsi que tout le personnel soignant du CHUV, et toutes les personnes qui les soutiennent en ces moments difficiles.»