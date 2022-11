Notre fils de 6 ans mange très peu. Cela crée beaucoup de tensions dans notre famille. Que pouvons-nous faire?

Les troubles de l’alimentation et du comportement alimentaire concernent 5% des enfants et 10% des adolescents et adolescentes. Les premiers touchent principalement les enfants très jeunes dont on dit «qu’ils ne mangent pas beaucoup» ou qu’ils mangent difficilement. Le goût, l’odeur, la texture ou encore la couleur de certains aliments peut poser problème.

Quant aux seconds, les troubles du comportement alimentaires, les plus connus et les plus inquiétants sont l’anorexie mentale, les accès hyperphagiques et la boulimie. Ils reflètent une relation perturbée à la nourriture. Il n’est pas rare qu’un trouble du comportement alimentaire soit la conséquence d’un trouble de l’alimentation. L’important est de prendre très tôt conscience du problème et de mettre en place un suivi personnalisé.

Il est essentiel aussi que la famille soit associée à la prise en charge. Elle joue un rôle capital dans la détection des problèmes, le recours aux spécialistes, et leurs résolutions.

D r Dante Trojan Afficher plus Médecin adjoint, responsable de l’unité Alimentation et nutrition chez l’enfant et l’adolescent (ALiNEA) HUG

Pendant longtemps, on a pensé que les troubles du comportement alimentaire (surtout l’anorexie) pouvaient être la conséquence ou l’expression de difficultés au sein de la famille. Aujourd’hui, il est établi que les difficultés observées dans la famille sont plutôt la conséquence des troubles dont souffre leur enfant. Et non l’inverse.

Afin d’aider votre fils, nous vous conseillons de prendre contact avec votre pédiatre ou avec une équipe spécialisée dans les troubles de l’alimentation chez les enfants et les adolescents, par exemple avec la consultation ALiNEA aux HUG.

Le suivi médical repose principalement sur des entretiens familiaux et individuels, ainsi que sur des consultations pédiatriques. Leur fréquence dépendra du diagnostic établi et de l’état clinique et psychique de votre enfant.

Bien qu’une prise en charge ambulatoire soit habituellement préconisée, certaines situations peuvent nécessiter une hospitalisation.

ALiNEA, c’est quoi? Afficher plus AliNEA (pour Alimentation et Nutrition chez l’Enfant et l’Adolescent) est une consultation spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et de l’alimentation chez les enfants et les adolescents. Consultation AliNEA: Alimentation et Nutrition chez l’enfant et l’adolescent

Rue Verte 2

1205 Genève Contact: Tél.: +41 (0) 22 372 24 28 E-mail: ALINEA.SPEA@HCUGE.CH

