Lettre du jour – Notre eau est toujours bouillante! Opinion Courrier des lecteurs

TDG

Chêne-Bougeries, 7 juillet

Dans le cadre des transformations de l’immeuble à des fins d’écologie, nous subissons depuis deux ans des nuisances infernales dues aux travaux divers (remplacement des vitrages, des stores, canalisations, électricité, etc.) avec des pointes de bruit à 95 dB, des coupures récurrentes d’eau et d’électricité.

Alors que nous aurions dû faire des économies de chauffage et d’eau chaude, nous avons reçu en moyenne 250 francs de moins que l’année précédente sur le retour d’avance de charges. Économie pour qui? La régie ou la fondation propriétaire? Pas pour le locataire.

Suite à une partie des travaux, nous n’avons plus d’eau froide dans les robinets et cela depuis maintenant deux mois. Afin de nous éviter de nous ébouillanter lors de nos douches, nous sommes obligés, à chaque utilisation d’eau froide, de tirer une centaine de litres d’eau bouillante pour obtenir après dix et parfois quinze minutes de l’eau froide. Les machines à laver fonctionnent uniquement à l’eau chaude, rinçage compris. Même l’eau de la chasse des toilettes est bouillante. Dans mon appartement, je dois ouvrir les robinets de la cuisine, des WC et de la salle de bains et laisser couler jusqu’à obtenir de l’eau froide.

Des réclamations ont été faites par lettres recommandées à la régie, à la direction des travaux et à la fondation propriétaire de l’immeuble, sans succès. Trois ou quatre entreprises sont venues pour diagnostiquer et essayer de résoudre le problème avec investigation dans tous les appartements, sans aucun résultat. En cette période de pénurie d’eau dans beaucoup de domaines (agriculture, arrosage, ruisseaux et rivières à sec), je trouve affligeant ce genre de panne à laquelle personne n’est capable de remédier. Avec la guerre en Ukraine, les pénuries à venir de gaz et les augmentations du prix des carburants, je me demande si je vais encore recevoir, à l’avenir, des ristournes de charges de chauffage et d’eau chaude.

Questions subsidiaires:

1) À quoi servent les régies et les fondations propriétaires incapables de faire régler ce problème?

2) Pendant combien de temps encore vais-je devoir gaspiller de l’eau et de l’énergie pour avoir de l’eau froide à mes robinets et ne plus m’ébouillanter pendant la douche ou le lavage des dents?

3) Est-ce vraiment aux locataires de subir toutes ces nuisances?

4) Où est l’écologie dans tout cela?

Jean-Jacques Rikly

