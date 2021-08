Communication sociale – Notre cerveau détecte l’absence d’émotion chez autrui Des chercheurs du CHUV mettent en évidence les mécanismes cérébraux capables de détecter une absence d’expression émotionnelle dans le langage corporel. Élodie Lavigne

La capacité à reconnaître la neutralité d’un comportement peut être cruciale dans le diagnostic de certaines maladies comme la démence, la schizophrénie ou la dépression. Electra K. Vasileiadou/Getty Images

Bras ou jambes croisées, tête haute ou baissée, dos droit ou épaules rentrées… dans la vie de tous les jours, notre compréhension des interactions sociales ne passe pas seulement par le langage verbal, mais aussi par ce qu’exprime notre corps de manière inconsciente.

En ces temps de pandémie, si le port du masque perturbe, voire limite l’accès aux expressions du visage, bien d’autres informations filtrent par ailleurs. Nous nous fions ainsi, sans le savoir et de manière instantanée, au langage corporel.

Car au-delà des mots, du regard et du sourire, la communication sociale passe plus globalement par les gestes, la posture, la façon de bouger, de marcher, notamment. «Ces signaux sont d’autant plus riches en informations qu’ils échappent à notre contrôle.