«Longeole ou cardons?», «TPG gratuits ou traversée du lac?», «Croissance ou décroissance?» Seize candidats au Conseil d’État genevois ont répondu du tac au tac et face caméra à ce type de questions plus ou moins saugrenues. À vous de découvrir comment ils et elles se sont sorti(e)s de ce traquenard sans malice.

Les seize capsules vidéo que nous vous invitons à découvrir vous permettront de vous faire une petite idée de la personnalité qui se cache derrière ces candidates et candidats. Et de mesurer leur capacité à manier l’ironie. Un point important, tant il est vrai que la politique est une chose trop sérieuse pour la confier à des personnes qui seraient totalement dépourvues d’humour.

