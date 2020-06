Création d’entreprise – «Nos start-up ressortiront renforcées de cette crise» D’ici un mois démarrera la 5e édition de MassChallenge Switzerland, l’une des compétitions les plus importantes en Suisse et en Europe. Entretien avec son directeur, Matt Lashmar. Olivier Wurlod

En haut à droite, Matt Lashmar est accompagné par son équipe organisant MassChallenge Switzerland, l’une des plus importantes compétitions de start-up en Suisse et en Europe. DR

À Renens, le compte à rebours est lancé. D’ici un mois démarrera la 5e édition de MassChallenge Switzerland, l’une des compétitions les plus importantes en Suisse et en Europe servant à faciliter l’essor de nouvelles start-up à l’aide d’un million de francs en jeu. Après avoir auditionné plusieurs centaines de candidats, les juges indépendants terminent actuellement la sélection des 90 jeunes pousses qui auront accès à ce programme permettant non seulement aux finalistes de toucher d’importants financements mais aussi à tous les participants d’avoir accès à divers aides leur permettant de développer leur projet.