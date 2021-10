Lieux de concert à Genève – Nos salles sont vieillissantes. Peut-on les réparer?

Novembre 2019. Il y a bientôt deux ans, la mairie de Thônex a vécu une jolie frayeur. Heureusement, il n’y avait personne dans la salle des fêtes lorsque 50 kilos de matériel se sont écrasés sur le sol. Des luminaires tombés du plafond qui, soudain, ne retenait plus rien. «Ça a fait un trou dans le parquet, on pouvait passer tout le doigt», se souvient l’employé de la commune en charge des clés.

Le drame humain évité, la chute allait causer d’autres dommages. Les lieux sinistrés, il a fallu annuler tous les concerts ou les déplacer. On se rappelle Catherine Ringer dans le répertoire des Rita Mitsouko, accueillie in extremis dans une halle de Palexpo transformée en scène éphémère, idem pour Philippe Katerine. Puis le Covid est venu, et la salle des fêtes s’est fait oublier.