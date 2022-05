Les bises et les poignées de main reprennent du terrain, alors que le SARS-CoV-2 disparaît peu à peu des esprits. Un retour à une certaine insouciance légitime, alors que le nombre d’hospitalisations est en baisse. De son côté, la cellule Covid-19 du médecin cantonal est en train de réduire ses effectifs, passant de 300 personnes à une cinquantaine, des collaborateurs dont il faut d’ailleurs accompagner la transition à un autre emploi. On remballe le dispositif de crise, il n’y a plus rien à craindre sur le front du Covid? Le point avec Aglaé Tardin, médecin cantonale de Genève.