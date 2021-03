Nouvelle statistique genevoise – Nos loyers sont 17 fois plus cher qu’en 1939 Une étude retrace l’évolution du prix des logements en location en quatre-vingts ans. Taux d’intérêt et pénurie sont les moteurs des augmentations. Christian Bernet

La situation actuelle est le fruit de deux phénomènes cumulés. D’un côté, les taux d’intérêt bas protègent les anciens locataires de toute augmentation. De l’autre, la pénurie fait s’envoler les prix pour les nouveaux locataires. LUCIEN FORTUNATI

Le locataire genevois peut prier pour que le coût de l’argent n’augmente pas. Car le taux hypothécaire est l’un des principaux moteurs des hausses de loyer, et celles-ci peuvent être particulièrement violentes. On le constate à la lecture de l’étude de l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), qui retrace quatre-vingts ans d’évolution des loyers à Genève.

Dans les années 60, et aussi dans les années 80, les loyers ont parfois augmenté cinq fois plus fortement qu’aujourd’hui, grâce aux effets combinés des taux d’intérêt, de la pénurie et des coûts de construction. Cette évolution a conduit à la situation actuelle, marquée par une très forte inégalité entre les anciens et les nouveaux locataires.