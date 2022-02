Allègements des mesures Covid - Nos lecteurs veulent la fin du certificat mais pas du masque

Les deux variantes en consultation jusqu’à ce mercredi soir Afficher plus

La variante 1 prévoit la suppression des mesures en une seule fois. Finie l’obligation de présenter un certificat dans les restaurants, les manifestations et les établissements de loisirs et de culture. Terminée l’obligation de porter le masque dans les transports publics, les commerces et les autres espaces intérieurs accessibles au public. Enterrées les restrictions lors de rencontres privées et l’obligation d’obtenir une autorisation pour les grandes manifestations.

La variante 2, plus prudente, veut des allègements par étapes. On supprime l’obligation du certificat dans les restaurants, les manifestations et les établissements de loisirs et de culture, mais on exige de consommer assis dans les restaurants. Toujours côté certificat, on passerait de la règle 2G+ à la 2G pour les discothèques, les piscines couvertes, les activités sportives intenses et les fanfares. Les restrictions pour les rencontres privées seraient supprimées. Mais en revanche, le port du masque perdurerait jusqu’en mars.