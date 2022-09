Quelle est votre place préférée? – Nos lecteurs plébiscitent le très vert square de Champel Le dédale végétal qui entoure la gare du Léman Express arrive en tête de notre sondage portant sur les places nouvelles ou récemment réaménagées. Les résultats. Cathy Macherel

Le square de Champel, autour de la gare du Léman Express. Un lieu dont le concept hybride, de transition, est assumé par ses concepteurs. LAURENT GUIRAUD

On veut du vert, du vert, et encore du vert! C’est la maxime qui pourrait résumer le résultat de notre sondage portant sur huit places publiques nouvelles ou récemment réaménagées en ville de Genève. Dans une opération réalisée en collaboration avec le Département du territoire et la Ville, la «Tribune de Genève» les avait présentées à la fin août.