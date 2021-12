Les alternatives écolo – Nos idées pour un repas de Noël vert Peut-on préparer un repas de Fêtes en conciliant respect de la planète et tradition? Voici quatre mets-vedettes passés au filtre de la durabilité. Gabriel Sassoon

Parce qu’à Noël, on peut se faire plaisir en restant écolo ! Getty Images/iStockphoto

C’est décidé, cette année, votre cousin végétarien ne devra pas se contenter d’une salade mêlée et d’une double ration de haricots. Marqué par une série d’actions pour le climat, dont une grève de la faim sur la place Fédérale, et le cri d’alarme de scientifiques, vous allez tenter l’expérience: préparer, dans la mesure du possible, une table de Noël écologiquement consciencieuse, mais en ne sacrifiant pas à la tradition et aux plaisirs de la table.

Un défi? Le WWF, entre autres, résume la consigne de base: manger moins d’aliments d’origine animale et privilégier la production biologique. Pour vous aider, nous avons sélectionné quatre mets incontournables du réveillon, déclinés à la sauce durable.