Les plus petits possèdent un pouvoir particulier. Celui de nous faire rire, de nous émouvoir et de nous attendrir en deux temps trois mouvements. Entre des nouvelles sur le déclin de l’environnement ou encore sur les prochains coups des dictateurs contemporains, qu’est-ce que cela fait du bien d’admirer un instant l’innocence d’un bambin sur les réseaux sociaux! Le voir rire aux éclats, découvrir le monde avec ses yeux ébahis ou même réagir à sa propre maladresse.

On comprend également les parents qui veulent prouver à quel point leur enfant est magnifique. Il fait partie intégrante de leur identité, y compris numérique. Et il est tout à fait naturel de demander à l’entourage de montrer des photos des enfants autour d’un repas ou entre deux tâches au travail. Mais face à la surexposition publique de certains enfants devenus de véritables stars des réseaux sociaux, un malaise remonte à la surface.

«Comme tout le monde, les enfants doivent absolument apprendre à le donner ou non, en toutes circonstances.»

Et si ce bout de chou ne voulait pas être associé à son identité de petit enfant une fois adulte, encombré d’une popularité non désirée? Et si, tout simplement, il ne s’apprécie pas sur cette photo? Et si, au moment de prendre conscience de sa visibilité, il avait le sentiment qu’on lui avait volé son image? Toutes ces interrogations se réfèrent à la notion de consentement.

Comme tout le monde, les enfants doivent absolument apprendre à le donner ou non, en toutes circonstances. Que ce soit à un inconnu, leur médecin, leur futur petit ami, leur parent. Les adultes doivent quant à eux apprendre à considérer un enfant comme un être à part entière, à qui il s’agit de donner des clés pour s’autodéterminer. Car notre progéniture ne nous appartient pas. Même si on est persuadé que personne ne l’aimera plus que nous.

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

