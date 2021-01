Genève – Nos élus sont friands de maximes dans leurs cartes de vœux Le rituel saisonnier s’accompagne souvent de citations poétiques qui font parfois office de manifeste politique. Florilège. Antoine Grosjean

L’envoi de cartes de vœux en fin d’année est un passage obligé pour les élus, institutions et entreprises. Steeve Iuncker-Gomez

Au-delà d’un rituel saisonnier, c’est devenu un outil de relations publiques. L’envoi de cartes de vœux est un passage obligé pour les élus, institutions et entreprises. La carte s’accompagne de plus en plus souvent d’une citation d’auteur ou d’un aphorisme, qui incite à la réflexion et peut faire office de manifeste. Qui cite quoi? Petit florilège d’exemples genevois.

Le ciel, la joie, l’oiseau

Cette année, forcément, les sentences mises en exergue entrent souvent en résonance avec la crise du Covid. Certains ont ainsi voulu transmettre un message d’espoir. C’est le cas de la conseillère d’État Nathalie Fontanet, qui cite l’écrivaine et militante américaine Helen Keller, laquelle était sourde et aveugle: «L’optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Rien ne peut se faire sans l’espoir et la confiance.» Dans la même veine, la conseillère administrative de la Ville de Genève, Christina Kitsos, a choisi un passage du poète vaudois Philippe Jaccottet: «Je me souviens qu’un été récent, alors que je marchais une fois de plus dans la campagne, le mot joie, comme traverse parfois le ciel un oiseau que l’on n’attendait pas et que l’on n’identifie pas aussitôt, m’est passé par l’esprit et m’a donné, lui aussi, de l’étonnement.»