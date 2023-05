Depuis trente-cinq ans, le site de Châtillon, à Bernex, traite les déchets organiques du canton, c’est-à-dire les déchets de jardin et les déchets de cuisine. L’usine est en bout de course et connaît un nombre croissant de pannes dues à sa vétusté, comme ont pu le constater les clients privés de compost cette année.

L’État a donc confié à la société PôleBio Energies SA la mission de construire une usine de nouvelle génération pour doter Genève d’une installation moderne et modèle, destinée à transformer mieux et davantage de déchets en biogaz et en fertilisants biologiques pour notre agriculture.

Cette nouvelle usine répondra à trois défis principaux: l’augmentation des quantités à valoriser, la production de gaz renouvelable afin de contribuer à notre indépendance énergétique et la fabrication d’engrais organiques de qualité pour fournir les agriculteurs du canton.

Pour ce faire, les déchets organiques seront méthanisés pour produire du biogaz, lequel sera injecté dans le réseau de gaz SIG, où il remplacera une partie du gaz naturel fossile. Mieux, l’installation produira également du biofertilisant liquide à partir des mêmes déchets. Cet engrais naturel sera utilisé dans l’agriculture genevoise, en remplacement des engrais chimiques. Enfin, les résidus seront valorisés sous forme de compost, accessible à toutes et tous.

PôleBio Energies fournira une infrastructure innovante et performante mais, pour réussir ensemble la course de la durabilité, nous aurons cependant besoin du concours de toutes et tous pour améliorer la quantité et la qualité du tri. Aujourd’hui, des déchets indésirables comme le plastique, le verre et le métal se retrouvent encore trop souvent dans la collecte de déchets organiques. Cette usine de nouvelle génération a été spécialement conçue pour les extraire afin de garantir des produits conformes aux normes et aux usages. En effet, le site sera équipé des dernières technologies, dont des trieurs optiques capables d’éjecter ces indésirables. Ces investissements significatifs sont indispensables pour garantir des produits de grande qualité pour nourrir les sols et favoriser la biodiversité. Mais bien trier à la source demeure un enjeu majeur.

«Malheureusement, un recours entrave la mise en œuvre du projet. Nous faisons confiance au bon sens afin que cette situation évolue favorablement.»

L’usine sera implantée dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (ZIBAY), qui accueille déjà plusieurs entreprises de recyclage. Sa situation géographique, proche de l’ancien site de Châtillon, offre l’avantage de n’entraîner aucun changement notable du trafic par rapport à la situation actuelle. L’usine sera ainsi située à proximité immédiate des terres agricoles de la Champagne et du Mandement qui profiteront – avec d’autres – des engrais organiques. La proximité avec les principales entreprises de recyclage du canton favorisera les synergies avec les autres acteurs économiques.

L’État a délivré à PôleBio Energies SA l’autorisation de construire et d’exploiter en janvier 2023, et les travaux sont prêts à commencer.

La Commune de Satigny a préavisé favorablement ce projet et a manifesté ouvertement son soutien lors de la séance publique d’avril 2022. Malheureusement, un recours entrave la mise en œuvre de ce projet. Nous faisons confiance au bon sens afin que cette situation évolue favorablement et que nous puissions produire, dès 2025, biogaz, engrais organiques et compost pour le canton de Genève et contribuer ainsi au bien commun et à un monde plus durable.

