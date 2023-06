Manufacture Piaget à Genève – «Nos clients réclament des pierres très pures» L’exigence de Piaget en termes de matières premières est si élevée que la maison joaillière a du mal à se fournir. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Guillaume Chautru, directeur du département gemmologie chez Piaget. PIAGET

Pour les grandes maisons joaillières, l’été est un moment clef. C’est durant cette saison que sont dévoilées, tant à la presse qu’aux clients VIP, toutes les nouvelles collections de haute joaillerie. Chez Piaget, la chose a lieu en ce moment même, à Florence. L’occasion de s’interroger sur la façon dont la manufacture basée à Genève travaille avec les pierres précieuses. Un sujet évoqué avec Guillaume Chautru, directeur du département gemmologie.

Comment procédez-vous pour vous approvisionner en pierres? Nous travaillons avec des personnes sur place chargées de collecter les matières qu’elles pensent être intéressantes pour nous. Mais nous pouvons aussi utiliser des pierres qui l’ont déjà été.

Quel genre de pierres réclament vos clients? Des pierres très pures. Pour les émeraudes, nous travaillons donc beaucoup avec la Colombie. C’est elle qui fournit les plus désirables. Mais ce sont aussi les pierres plus incluses. Nous devons ainsi chercher des matières très pures dans une géologie qui est d’office très incluse…

Avez-vous une taille de pierre ou une gemme de prédilection? Les marquises. Nous en sommes l’un des plus grands consommateurs au monde. C’est une taille iconique de la maison. Nous aimons aussi beaucoup l’opale, notamment pour les montres. Piaget a été la première marque à faire des cadrans en opale. Et je n’en connais pas sur le marché qui soient aussi fins que les nôtres. On parle ici de 0,4 millimètre d’épaisseur et d’un diamètre de plus de 40 millimètres, pour une surface extrêmement plane, alors que l’opale est une pierre hyperfragile. C’est simple, il n’y a qu’une société au monde qui soit capable de les réaliser. Le grade de technicité requis est qualifié d’aérospatial.

Vous retaillez quasiment toutes les pierres que vous achetez. Pourquoi? Pour répondre à des contraintes de design ou parce que nous ne trouvons pas ce que nous cherchons. Un très beau rubis poire de 10 carats, par exemple, ça ne se trouve jamais. Il nous faut un ovale de 11 carats que nous retaillerons en poire. Même chose pour les émeraudes qui sont d’office sélectionnées pour être taillées en émeraude. Mais cela peut aussi être un moyen d’améliorer la couleur de la pierre ou sa pureté, et donc d’augmenter sa valeur. Même si, au final, le poids peut être divisé par deux. Et nous avons des critères de qualité tellement élevés que nous ne travaillons qu’avec des artisans mono-matière. Un spécialiste pour les émeraudes, un pour les rubis et saphirs, car c’est la même matière, et d’autres pour les pierres fines. Parce que chaque pierre requiert une technique différente. En revanche, nous ne retaillons pas les diamants, car nous travaillons avec des sociétés connues pour être les meilleures au monde.

La demande en pierres a-t-elle beaucoup augmenté? Oui, elle est de plus en plus importante, alors que les niveaux d’exigences sont de plus en plus hauts. L’offre n’est plus du tout en phase. De très beaux rubis bruts de 5 carats issus du Mozambique, il n’en sort que cinq tous les six mois. Ce qui fait dix pierres pour une centaine de demandes. Résultat: les prix ont pris l’ascenseur.

Qu’avez-vous fait pour améliorer la traçabilité? Nous avons notre système interne qui nous permet de tracer les pierres depuis le brut. Nous pouvons ainsi reconnaître n’importe laquelle de nos pierres, savoir si elle a été retaillée ou traitée, etc. Tout cela est stocké dans une base de données qui, un jour peut-être, sera destinée au client s’il le souhaite. Il pourra obtenir une carte d’identité physique, chimique et tridimensionnelle de sa pierre.

