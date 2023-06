Avec le beau temps, quoi de mieux qu’une balade à vélo ou une promenade en famille dans nos belles campagnes? Un rituel qui se répète d’année en année. Lors de ces sorties, la transformation profonde de notre paysage n’échappe à personne: une nouvelle écurie ici, une route goudronnée là, une nouvelle halle, des terrasses, des parkings, etc. C’est un fait, nos campagnes sont de plus en plus bâties, le béton s’étale sur nos prairies, les espaces libres de constructions sont de plus en plus rares. Perte de biodiversité, passages pour la faune coupés; le sol disparaît sans pouvoir accomplir ses fonctions, nécessaires à la production alimentaire et à la nature.

Les chiffres confirment ce sentiment: l’Office fédéral du développement territorial (ARE) nous apprend que près de 620’000 bâtiments se trouvent en zones non constructibles, dans la partie du territoire où il devait – théoriquement – être interdit de construire.

Or, le phénomène s’accentue: en trois ans, ce chiffre a augmenté de 30’000 unités. L’imperméabilisation du sol aussi évolue à grands pas dans nos campagnes: nous sommes à près de 40% de surfaces construites hors zones à bâtir. Cette évolution doit être stoppée et le nombre de bâtiments doit être plafonné. C’est ce que demande l’Initiative paysage, déposée à Berne en 2020.

«L’Initiative paysage propose une solution: transformer de façon modérée sans défigurer le paysage et sous des conditions strictes»

Deuxième constat: les vieux bâtiments agricoles perdent leur utilité originale. L’agriculture évolue et le nombre de paysans baisse constamment. Les cantons de plaine se retrouvent avec des vieilles fermes centenaires, les cantons de montagne avec leurs mayens ou rustici. Ici l’Initiative paysage propose une solution: transformer de façon modérée sans défigurer le paysage et sous des conditions strictes avec des améliorations pour la nature, la biodiversité, la culture du bâti et le paysage.

Cette semaine, le Conseil national débattra d’un éventuel contre-projet à l’Initiative paysage sous la forme de la deuxième révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT2). Si – à la satisfaction des initiant.e.s – l’idée de stabiliser le nombre de bâtiments hors zones à bâtir est pour le moment inscrite dans la proposition de loi, permettant ainsi de résoudre en partie l’évolution négative des nouvelles constructions, reste la problématique de la transformation des anciens bâtiments.

Le Conseil des États avait proposé, sans aucune condition, la possibilité de transformation des bâtiments agricoles en habitations primaires ou secondaires. Une aberration que la commission du Conseil national a corrigée en effaçant cet article. Les possibilités de transformations qui existent déjà sont multiples.

En revanche, cette même commission a ajouté dans la loi la possibilité d’utiliser le volume entier d’une ferme qui aurait perdu son utilisation agricole originale. Cela signifierait près de dix appartements dans chacune de ces anciennes bâtisses. Encore une aberration à corriger absolument, car avec cette nouvelle possibilité de transformer les anciennes fermes en maisons plurifamiliales, les infrastructures supplémentaires nécessaires défigureront le paysage et impacteront durablement les sols.

Nous espérons que le Conseil national choisira la bonne voie pour donner un contre-projet valable à l’Initiative paysage. Et bonne balade à vous!

ElenaStrozzi Afficher plus Ingénieure EPFL, Responsable Initiative paysage. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.