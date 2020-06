Lettre d’Europe – Nos avancées grâce au coronavirus Edgar Schuler - Responsable du service Opinions au «Tages-Anzeiger»

Que va coûter le coronavirus à la Suisse? Deux réponses possibles. La première: en vies humaines, au niveau de l’impact social, en francs et en centimes, le prix à payer est considérable… Tant d’années de vie perdues, l’insécurité tant sociale que politique, des milliards de francs perdus lors du confinement. La deuxième réponse: en matière d’évolution scientifique, politique et sociale, nous pouvons et devrions sortir gagnants de cette crise.

Une telle affirmation semble audacieuse, n’est-ce pas? Mais laissez-moi plutôt argumenter mon propos. Un fait indéniable: le coronavirus est le défi le plus grave auquel le monde et la Suisse ont été confrontés depuis au moins une génération. Mais tout semble indiquer que nous allons mieux réussir à le surmonter que les autres épidémies qui ont marqué l’histoire de l’humanité, tant à l’échelle mondiale que nationale. L’expérience que nous allons en tirer va nous rendre plus forts et plus confiants pour affronter les futures crises: la crise économique désormais inévitable, la crise des réfugiés et la crise climatique. Sans oublier la prochaine pandémie. La réponse mondiale au Covid-19 prouve à quel point la politique, l’économie, la science et la société réussissent à réagir à différents niveaux aux menaces mortelles à l’échelle mondiale.

Elle témoigne également de l’humanité dont nous faisons preuve. Tout comme le virus et la maladie se sont propagés depuis la Chine pour toucher bientôt le monde entier, à quelques exceptions près, il est devenu immédiatement clair partout que la protection des vies humaines ne pouvait être que la priorité absolue. Bien sûr, cela a occasionné des débats animés pour savoir si et comment les souffrances humaines causées par les mesures de lutte pourraient être compensées. Globalement, cependant, des populations entières à travers le monde se sont montrées prêtes à faire d’énormes sacrifices pour sauver des vies. Les résultats parlent d’eux-mêmes. La peste noire a causé la mort de centaines de millions de gens, la grippe espagnole, qui a frappé à la fin de la Première Guerre mondiale, a fait près de 50 millions de victimes, tandis que le sida a tué 32 millions de personnes jusqu’à présent.

À l’heure actuelle, nous ne sommes toujours pas en mesure de comparer le Covid-19 aux épidémies passées. Mais certains signes encourageants laissent penser que les sociétés, grâce à leur comportement, à la médecine et à leurs recherches, devraient pouvoir maîtriser cette épidémie plus rapidement et plus efficacement que les précédentes. Dans le cadre d’efforts sans précédent, les scientifiques ont collaboré à l’échelle internationale et ont déchiffré le code génétique du virus en quelques jours. Or, ce déchiffrage constitue une condition sine qua non pour les tests, thérapies et vaccins. En comparaison: lorsque le sras a fait son apparition en 2003, ce déchiffrage a pris près de trois mois. Et la science avance. Un réseau mondial de chercheurs étudie 24h/24 les modes d’infection et modèles de propagation du virus, ainsi que l’évolution de la maladie. Chaque semaine, les mesures de protection contre les infections et les méthodes de traitement sont ainsi affinées et améliorées.

Comme jamais auparavant, les États mettent des moyens à disposition pour amoindrir les conséquences économiques du virus et des mesures de lutte contre la pandémie. La Suisse envisage d’investir 60 milliards de francs, l’Allemagne, plus de 1000 milliards, l’UE encore une fois plus de 750 milliards. Avant le coronavirus, il aurait été impensable que des populations entières soient confinées et encourent de tels risques financiers, que les différents gouvernements et partis, tant de gauche que de droite, s’entendent sur des plans de sauvetage de plusieurs milliards et que le monde entier coopère dans un but commun.

Et non, en tout cas dans les pays démocratiques, le débat politique n’a pas été rompu. Loin d’être la règle, les protestations, la résistance et l’égoïsme ne font que figure d’exceptions. L’espoir est donc permis. Au moins, il n’est pas exclu que cette gestion commune et ferme puisse être réitérée lors des crises à venir. À commencer par la catastrophe économique qui nous guette. Puis la crise migratoire, pour laquelle la coopération humanitaire internationale n’est que peu intervenue jusqu’à présent. Et enfin la crise climatique. La réaction au coronavirus devrait ouvrir la voie.