L’automne en famille – Nos 10 idées de sorties pour les vacances de patates Pour fêter Halloween, redécouvrir les bibliothèques ou explorer les champs, diverses inspirations pour occuper petits et grands en congé. Lorraine Fasler

Les vacances d’octobre approchent à grands pas pour les écoliers genevois et de nombreux parents! Vous avez des vacances et vous restez à Genève? Les camps d’automne étaient complets? Pas de panique! À quelques jours des vacances de patates, comme on aime continuer à les appeler, la «Tribune de Genève» vous propose 10 idées d’activités destinées aux petits et grands, entre le 22 et 30 octobre.

Où fêter Halloween?

Événement mercantile directement importé des pays anglo-saxons? Certes, la fête d’Halloween ne fait pas que des émules chez les Genevois, mais soyons honnêtes, elle fascine bon nombre d’enfants. On comprend aisément pourquoi: elle mêle l’adrénaline des histoires et des déguisements effrayants avec la douceur des bonbons.

Halloween a lieu le 31 octobre; cette année, la date tombe un lundi. Une aubaine pour les familles qui trouveront de nombreux rendez-vous dans la région pour aimer se faire peur durant la semaine précédente.

À commencer par le Parc Aventure aux Evaux qui fera monter l’adrénaline avec un accrobranche nocturne, des décors effrayants (et une raclette), les 28 et 29 octobre, de 19 h à 23 h. Activités possibles dès 5 ans accompagnés ou dès 7 ans. Allez-y (chaudement) déguisés! Entrée payante et uniquement sur réservation.

Halloween s’invitera aussi dans les vignes genevoises. Samedi 29, le Château-du-Crest, à Jussy, marquera le coup avec une grande chasse aux bonbons spéciale dans les vignes pour les jeunes. Les parents, eux, pourront déguster du vin du domaine avec modération (20 fr.). Même programme les 29 et 30 octobre cette fois au Domaine des Crêts-Malval dans la commune de Dardagny.

Non loin, chez nos voisins vaudois, les têtes blondes s’amuseront à écouter un conte monstrueux dans la salle du Potager du château de Prangins, le 30 octobre, dès 14 h. Pourquoi ne pas suivre la visite sur l’histoire des sorcières, pendant que les petits participent à l’atelier citrouille? Le billet est gratuit pour les enfants.

Mais que serait une fête sans danse? Le Cercle des Bains, à Plainpalais, organisera pour la première fois Le Bal des Enfants Spécial Halloween, le mercredi 26 octobre après-midi, de 14 h à 18 h. Comptez 20 francs pour une entrée couplée pour l’enfant et le parent afin de se trémousser toute l’après-midi sur le son de DJ Florent Feltz.

En cas de temps gris

Qui a dit que les bibliothèques étaient uniquement destinées à la lecture? À la bibliothèque des Pâquis, on transmettra trucs et astuces, le 26 octobre, pour parvenir à dessiner son personnage manga préféré. Dès 8 ans pour une première session destinée aux préadolescents, suivie par un atelier pour les adultes également. La Bibliothèque de la Cité propose, elle, aux enfants, adolescents et adultes curieux de venir les 26 et 27 octobre tester différents jeux vidéo, comme la saga colorée «Splatoon».

La semaine de vacances pourrait aussi être l’occasion d’admirer le dragon du Komodo et la majestueuse raie manta en réalité virtuelle au Jardin des Nations, en visionnant «Komodo: A Paradise Under Pressure». Un documentaire immersif de vingt minutes qui emmène à la découverte des merveilles naturelles des eaux et des îles du Parc national de Komodo, situé en Indonésie. La projection commence le 24 octobre et se poursuit jusqu’au 20 novembre. Entrée gratuite en dessous de 12 ans.

Rappelons également que les 12 ludothèques de la Ville de Genève seront ouvertes durant les vacances scolaires.

Balade en nature

Pour les amoureux de la nature, sachez que c’est en automne que l’Arboretum du vallon de l’Aubonne (VD) se pare de ses plus belles couleurs, notamment grâce à sa collection d’érables qui vous fera voyager. Sur inscription, une visite guidée d’une heure et demi destinée à toute la famille vous transportera au Canada les 25 et 27 octobre.

Des couleurs toujours, mais dans l’assiette. Afin de cuisiner ensuite des bons petits plats de saison tout en partageant un moment ludique, venez faire votre cueillette à la Ferme de la Feuillasse, à Meyrin. L’occasion de ramasser les dernières framboises de la saison, dégoter la plus belle courge pour une soupe ou la transformer en décoration d’Halloween et déterrer des patates douces durant ces douces vacances de patates.



Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

