Crise des migrants en Pologne – «Non, nous ne céderons pas au chantage»

La Biélorussie fait chanter l’UE en piégeant des milliers de migrants à la frontière avec la Pologne.

Nous devons réagir fermement. Si un pays tiers pense faire chanter l’UE en exploitant cyniquement les plus faibles, nous devons clairement signaler que c’est inacceptable. Nous avons déjà annulé des vols directs entre Bagdad et Minsk. Mais les trafiquants d’êtres humains sont aussi imaginatifs que les trafiquants de drogue. Ils trouvent toujours un moyen de faire leurs affaires. Maintenant, il semble qu’ils amènent des migrants via Damas et via Istanbul. Je suis convaincu que nous devons faire preuve d’unité et que nous ne pouvons pas laisser la Pologne et la Lituanie seules.