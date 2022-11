Le Qatar ne manque pas d’eau, mais elle est salée. De ce fait, l’émirat souffre d’un gros stress hydrique. AFP

Par ici, le gaz est aqueux et la mer s’étend tout autour. Mais au Qatar, si les liquidités ne manquent certes pas, il y a quand même un trou dans le portefeuille, une béance dans la tuyauterie: l’eau potable. Or (de) bleu, sous un tel cagnard, il fait vite soif. Et ce ne sont pas les quelque 75 millimètres de flotte qui tombent du ciel chaque année qui rendent le terrain plus praticable – ceux qui seront utilisés lors de la Coupe du monde, par exemple, nécessitent un arrosage quotidien d’environ 10’000 litres.

L’émirat surchauffé ne possède ni lac ni rivière, ni ru ni mare. Ces trente dernières années, la population totale est passée de moins de 400’000 têtes à près de 3 millions de luettes. Une crue qui assèche les cuves, alors que la consommation d’eau potable a augmenté de plus de 70% durant la décennie écoulée. Corollaire inéluctable: selon le World Resources Institute, le Qatar, avec ses réserves n’outrepassant pas quelques jours, est le pays qui souffre le plus sur la planète en termes de stress hydrique.

De quoi faire suer les autorités à grosses gouttes, surtout dans un pays où la consommation moyenne par habitant dépasse les 600 litres par jour! En creusant, elles ont trouvé la solution. Depuis 2014, Kahramaa, la société nationale qui gère l’eau et l’électricité, a mis les gorgées doubles. Répartis sur cinq sites, quinze gigantesques réservoirs, reliés entre eux et à des usines de dessalement par 650 kilomètres de canalisations, permettent de stocker 10 millions de mètres cubes d’eau potable – l’équivalent de 4000 piscines olympiques.

De quoi entrer dans le Guinness des records et boire un moment; mais pas assez. D’autant qu’en cas d’attaque ou de dysfonctionnement (panne majeure, pollution impromptue), la catastrophe menacerait. Les travaux se poursuivent donc, avec l’ambition de doubler la capacité d’ici à 2026.

Pendant ce temps-là, certains s’acharnent à cultiver courgettes, tomates et même concombres dans le désert – on appelle ça l’hydroponie. Mardi, on a vu une patinoire dans un centre commercial – on appelle ça… Voilà, voilà. La Terre continue de tourner. Même Nabilla aurait pu le dire: non mais à l’eau, quoi…

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.