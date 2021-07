Route de la Méditerranée – «Non, les sauvetages ne créent pas plus de migrants!» Le mythe perdure en Europe, laissant 572 rescapés en détresse à bord du navire «Ocean Viking» de SOS Méditerranée. Andrés Allemand Smaller

Sur le navire «Ocean Viking» de l’organisation SOS Méditerranée, 572 rescapés attendent depuis des jours de savoir dans quel port ils pourront être débarqués. Flavio Gasperini SOS Méditerranée

«La situation est critique. Sans solution d’ici à vendredi, cela deviendra carrément intenable. Nous arrivons au bout de nos rations alimentaires. Sur le pont de notre navire Ocean Viking se serrent 572 rescapés des six embarcations que notre organisation a secourues en début de semaine. Parmi eux, 183 mineurs, dont certains sont handicapés. Nous avons alerté les autorités de coordination à Malte et en Libye pour qu’elles nous indiquent un port de destination, comme prévu par le droit maritime. Mais elles font la sourde oreille, alors nous avons averti l’Italie et mis le cap sur la Sicile en croisant les doigts», confie Elliot Guy, de SOS Méditerranée. Comme ses 22 collègues à bord, il retient son souffle.