Un an de Covid à Genève – «Non essentiel», un terme qui blesse et qui reste En un an de pandémie, l’expression s’est installée dans le langage courant, au grand désespoir de tous ceux qu’elle désigne. Frédéric Thomasset

En créant un t-shirt flanqué de la mention «non essentiel», Jim Zbinden proteste, à sa manière, contre un terme qu’il juge «insultant». Lucien FORTUNATI

Un an de Covid, ça laisse forcément des traces. Et des mots aussi. Des expressions fortes, parfois dures, visant à décrire une nouvelle réalité. Des choses qu’on dit sans même s’en apercevoir, signe que le terme est d’ores et déjà entré dans le langage courant. Certaines sont plutôt habiles, d’autres sont plus maladroites, quand elles ne sont pas tout simplement problématiques. «Non essentiel»? L’expression fait clairement partie de la dernière catégorie.

Jugé parfois «dérangeant», parfois «blessant» ou même «insultant» par ceux qu’il désigne, force est de constater que le terme s’est imposé dans l’imaginaire collectif en un an de pandémie. Pas plus tard que cette semaine, une grande partie de la presse célébrait la réouverture des «commerces non essentiels».