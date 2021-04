Journée mondiale du cirque – «Non aux animaux sauvages dans les cirques» Plusieurs organisations de protection des animaux demandent que les animaux sauvages soient interdits dans les cirques en Suisse en raison des conditions d’hébergement et de soins inadéquats.

Il n’existe aucune réglementation légale en Suisse interdisant les animaux sauvages dans les cirques, déplorent plusieurs organisations de protection des animaux. (Photo d’illustration) AFP/YANN COATSALIOU

À l’occasion de la Journée mondiale du cirque, les organisations de protection des animaux «Quatre pattes», Pro Tier et Tier im Recht demandent que les animaux sauvages y soient interdits en Suisse. Les conditions au quotidien y sont en effet inadaptées pour eux.

Bien que la Suisse soit considérée comme un pays progressiste en matière de bien-être animal, il n’y existe aucune réglementation légale interdisant les animaux sauvages dans les cirques, relève samedi un communiqué des trois organisations de protection des animaux.

Selon ce communiqué, 31 pays européens appliquent déjà des interdictions ou des restrictions de grande ampleur. En Suisse, en l’absence de réglementation légale, il revient aux sociétés de cirque de décider si des animaux sauvages doivent se produire dans leurs spectacles.

Plus de 1000 cirques

Selon la biologiste Gabriela Gschwend, de la Fondation pour les animaux dans le droit, plus de 1000 cirques sillonnent l’Europe, dont beaucoup encore avec des animaux sauvages.

Or ces derniers souffrent de conditions d’hébergement et de soins inadéquats, ainsi que des transports constants, constate la biologiste. En particulier, les animaux manquent de possibilités de retraite et d’occupation dans des véhicules de transport exigus. Ils manquent également d’espace pour assouvir leurs besoins naturels.

ATS

