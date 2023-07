Non au crime gratuit, non à la haine, non au pillage et à la destruction! Le jeune Nahel a été tué une première fois à bout portant par un policier pour refus d’obtempérer. C’est horrible de mourir pour une désobéissance et une deuxième fois par des hordes de jeunes voyous pilleurs, voleurs, casseurs et destructeurs qui ont noirci le deuil et la marche blanche qui devait se dérouler dans un recueillement digne et juste.

Les commerçant·e·s, les lieux publics, sociaux, culturels, de santé, d’enseignement et les autres citoyennes et citoyens abusés dans leurs biens ne sont coupables en rien dans cette malheureuse et grave bavure ou violence policière. Alors pourquoi ce déferlement de violence, de haine et de destruction par ces jeunes encagoulés, à visage découvert et armés?

Ce désordre récurrent en France existe depuis longtemps sans jamais avoir trouvé des solutions pour traiter à fond et sérieusement la cause du malaise qui se creuse de plus en plus, parce qu’il n’y a pas de véritable volonté politique pour sortir de ce ténébreux et dangereux tunnel.

Plusieurs raisons à cela viennent à l’esprit.

La culture politique du système français fait se tirailler sans cesse la majorité et l’opposition sur les questions majeures que sont la justice sociale et le traitement d’égalité de tous les citoyens et citoyennes, quels que soient leur culture, leur rang social et leur croyance ou non-croyance, sans apporter de réponse au problème. Et pourtant, sur les frontons des mairies de France, il est gravé «Liberté, Égalité, Fraternité», où en sommes-nous de ce slogan républicain et des valeurs de la laïcité inclusive?

On s’éloigne de plus en plus des valeurs de la République, et la démocratie, qui serait le remède à ces maux, n’est malheureusement très souvent qu’une caricature et une course au pouvoir avec des promesses non tenues. Il faut cesser de jeter de l’huile sur le feu en exacerbant l’émotion et la haine qui sont à vif, sans oublier que les réseaux sociaux sont devenus des terrains de guerre non contrôlés et incontrôlables qui ajoutent de la haine à la haine.

Il résulte de ce désordre permanent que c’est toujours les mêmes que l’on marginalisera et qu’on accusera de tous les maux, qui subiront le pire à chaque fois qu’un drame de ce genre est commis par un représentant de la loi, cette loi qui devrait être la même pour toutes et tous. Pour que le changement et l’amélioration puissent réussir, il faut que toutes les parties qui composent le problème se mettent à travailler ensemble en toute confiance pour faire surgir des solutions qui sauveront la France de ses chaos à répétition.

Qui sont ces fanatiques qui profitent à chaque fois de ce genre de drame pour faire du chaos leur bonheur? Non, ils ne sont pas des nôtres.Nous demandons justice pour le meurtre gratuit commis par le policier et pour le chaos engendré par ces jeunes casseurs, voleurs et destructeurs.

Les extrêmes sont complices et nous sommes toujours les éternelles victimes malgré nous. Ça suffit, trop c’est trop! Que la mémoire du jeune Nahel et l’honneur et la dignité de celles et ceux que ce meurtre a vraiment endeuillés soient lavés.

Hafid Ouardiri
Cofondateur et directeur de la Fondation de lʹEntre-Connaissance.

