Trafic ferroviaire – Nombreuses perturbations entre Lausanne et Genève Plusieurs trains ont été supprimés ou étaient en retard en fin d’après-midi entre Lausanne et Genève. Une panne électrique entre Morges et Allaman en est la cause. La durée de la perturbation est indéterminée. Sonia Imseng

Plusieurs trains ont été supprimés ou étaient en retard en fin d’après-midi entre Lausanne et Genève. Laurent Guiraud

De nombreux pendulaires et autres usagers des CFF ont dû prendre leur mal en patience en fin d’après-midi ce mercredi.

Des retards et des suppressions de trains ont lieu. La durée de la perturbation est indéterminée, annoncent les CFF sur leur site.

Ligne restreinte entre Allaman et Morges.

La cause des perturbations est imputée à «un défaut d’alimentation électrique entre Morges et Allaman», ce qui engendre des répercussions sur toute la ligne entre Lausanne et Genève. La ligne est surtout restreinte entre Allaman et Morges.