Covid-19 – Nombre de nouveaux cas en baisse Le Canton attribue cette diminution aux dernières mesures sanitaires. Céline Garcin

Depuis le début du mois, le nombre de nouveaux cas de Convid-19 par jour diminue en moyenne. Yvain Genevay

Entre 30 et 35. C’est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 confirmés par jour en moyenne cette dernière semaine à Genève. La tendance est à la baisse depuis le début du mois. Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), attribue une partie de cette diminution au durcissement des mesures sanitaires par le Canton. Soit le port obligatoire du masque dans les commerces et la fermeture des boîtes de nuit, en vigueur depuis les 28 et 31 juillet.