In vino veritas – Œnologie: qu’est-ce qu’un vin parfait? Il existe en matière de vins autant de goûts que de palais. Difficile donc a priori de définir un vin parfait. C’est pourtant ce à quoi s’attellent des vignerons et des œnologues. Matthieu Hoffstetter

AFP

«Ne craignez pas d’atteindre la perfection, vous n’y arriverez jamais»: cette sentence sans appel de Salvador Dali pourrait rebuter les perfectionnistes. Mais pour les amateurs de grands crus, elle ressemble plutôt à un défi, une incitation à se surpasser. Difficile cependant d’imaginer un absolu dans un produit aussi divers et aussi lié aux perceptions et aux goûts personnels.

«Le vin est un vecteur de partage, de plaisir et d’émotions. Le goût est subjectif et, parfois, commenter un vin entre amis apporte une certaine confusion, en ce sens que chacun utilise des mots différents pour décrire des sensations peut-être identiques. Chacun reste donc sur ses descripteurs. On oubliera les mots, mais on retiendra l’émotion créée; la profondeur du vin, sa texture, sa capacité à vous transporter, à évoquer des moments de vie», note Nicolas Glumineau, directeur général des domaines Château Pichon Longueville, Comtesse de Lalande et Château de Pez. S’il ne nie pas que le vin parfait puisse faire l’objet d’une analyse critique, il met l’accent sur le ressenti personnel.