LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Noir en couleurs – Le parcours de mes ancêtres à travers l’Histoire De Licia Chery. C’est un récit bouleversant. Celui de Licia à son ancêtre, Achala, un livre entier comme une longue lettre qui parcourt son histoire, celle qu’on n’a jamais pu lui raconter car la traite atlantique a empêché tout transmission générationnelle, celle qu’on a arrangé à la gloire des Européens, celle que l’auteure a dû aller chercher au-delà des sources historiques traditionnelles.

Noir en couleurs – Le parcours de mes ancêtres à travers l’Histoire DR

De l’Afrique à Haïti, Licia conçoit dans ce roman historique le voyage d’Achala sur une embarcation où des Africains esclavisés sont entassés sans la moindre dignité et où tous n’arrivent pas de l’autre côté. Une traversée qui la mènera à un autre enfer, celui du travail forcé dans les champs, celui des femmes et des enfants arrachés à leurs parents et vendus, mais qui lui donnera également des envies de révoltes qui se transmettront, génération après génération.

L’auteure

Née à Genève, Licia Chery est une artiste pluridisciplinaire originaire d’Haïti. Elle fait ses premiers pas sur scène en tant qu’auteure, compositrice et interprète. En 2020, elle devient la première animatrice noire à la RTS en animant le jeu C’est Ma Question. C’est après avoir publié son premier livre pour enfants Tichéri a les cheveux crépus (Amalthée, 2019) que l’idée d’aborder des sujets sensibles et parfois tabous dans un roman lui vient.

Maman d’un petit garçon, il est important pour elle d’apporter la preuve par l’exemple que l’être est multiple, et qu’il est possible de s’illustrer dans différents domaines.

DR DR DR 1 / 3

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 20.–*

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 25.–*

Format: 13 x 23,5 cm, 252 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande