Distinguée pour son originalité – Noëlle Revaz, à la suite de Ramuz, décroche le 41e prix Gottfried Keller La Valaisanne se voit honorée après vingt ans d’écriture. Une aventure qui commença par «Rapport aux bêtes». Cécile Lecoultre

Noëlle Revaz, écrivain valaisanne suisse, déjà distinguée à de multiples reprises, vient de recevoir le Prix Gottfried Keller pour l’ensemble de son œuvre. © Joana Abriel VQH

Peu d’auteurs romands, et encore moins de femmes, ont été honorés par le prix Gottfried Keller. Mais la Valaisanne Noëlle Revaz, écrivaine hors des sentiers battus, s’est souvent distinguée par sa singularité. Avant elle, seule une poignée de francophones, Charles Ferdinand Ramuz (1927), Philippe Jaccottet (1959), Jacques Mercanton (1989) avaient été remarqués. Et seulement quatre femmes en quarante et un ans d’existence. Le trophée salue d’ailleurs «une œuvre hautement originale».