Fêtes de fin d'année – Noël scintille à l'Hôpital des enfants L'association Love Therapy Zero a célébré, vendredi soir, l'illumination de deux sapins pour les patients du secteur pédiatrique des HUG.

Au total, l’action aura nécessité deux kilomètres de guirlandes et 500 cœurs en plexiglas, qui font office de boules de Noël. LAURENT GUIRAUD

La magie des Fêtes avait un peu d’avance, vendredi soir, à l’Hôpital des enfants. Sur les airs de «Vive le vent» et «Petit Papa Noël», deux sapins se sont illuminés de mille feux pour apporter un peu d’esprit de Noël aux enfants hospitalisés.

À 17 h tapantes, de concert avec l’éclairage urbain, le premier arbre, situé devant l’entrée du secteur pédiatrique, s’illumine pendant que Gaëtan, chanteur suisse, fait la tournée des chambres avec son ukulélé. Un moment festif offert par le Genevois, auteur-compositeur-interprète pour les plus jeunes. Dehors, ils sont une quarantaine, parents, enfants, employés de l’hôpital et bénévoles, à observer l’arbre scintillant avec des étoiles dans les yeux.

Puis le petit groupe se déplace derrière le bâtiment, devant l’entrée des Urgences pédiatriques, pour entonner un joyeux décompte. De dix à un. Les applaudissements résonnent quand le deuxième arbre s’éclaire. La période des fêtes de fin d’année est officiellement ouverte, même aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

C’est la deuxième année consécutive que l’association Love Therapy Zero coordonne l’installation de décorations à destination des plus petits, hospitalisés ou de passage à l’Hôpital des enfants. Mais derrière cette structure, qui existe depuis 2019, ce sont des bénévoles qui œuvrent au secteur pédiatrique depuis plus de dix ans. «Toute l’année, nous organisons des ateliers créatifs pour les enfants, raconte Barbara Walter, une des fondatrices. Nous avons créé l’association car il nous fallait une structure pour organiser ces illuminations.» Love Therapy Zero, qui compte aujourd’hui plus de trente bénévoles, reçoit le soutien de généreux donateurs et des HUG, ravis de l’initiative.

Alors que tout le monde se délecte du chocolat chaud et des biscuits généreusement préparés par le chef pâtissier des HUG, certains enfants dansent joyeusement sur les chants de Noël. Une jeune fille, depuis sa chambre d’hôpital, fait des signes de la main à ceux qui, dehors, peuvent profiter de la fête. Le temps des Fêtes, elle pourra voir, de sa fenêtre, le grand sapin et les petits cœurs de plexiglas qui pendent à ses branches.

