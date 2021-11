Animations hivernales – Noël au jardin, c’est encore mieux qu’au parc

Les grilles nobles des Bastions ont fait place aux barrières délimitantes du Jardin anglais. Ne pas se fier aux apparences. Le marché de Noël a peut-être perdu son entrée unique et majestueuse, mais il a, de l’avis des nombreux visiteurs interrogés et de la soussignée, gagné au change à la translation.

Vendredi soir, après le travail, par 7 °C, c’est comme si tout Genève faisait la queue pour entrer dans l’enceinte aux mille promesses. La longueur de la file est plus impressionnante que le temps d’attente. Tout est là, mais pas au même endroit que d’habitude. Il faut quelques minutes pour repérer les fondamentaux: le chalet à fondue, la yourte aux enfants capitonnée – où un petit bonhomme entasse méthodiquement des coussins et des couvertures en expliquant: «Je prépare la hutte» –, le carrousel, les artisans et le vin chaud à 6 fr. 50. La fontaine centrale est couronnée d’un parapluie de lumière, et son eau a fait place à un lit de branchages et de boules de saison. Il n’y a que des sourires à l’horizon.