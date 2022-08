Triathlon

Julie Derron (26 ans) a pris la 6e place de la course dames des Européens multisports de Munich. La Galloise Non Stanford s’est imposée devant l’Allemande Laura Lindemann et la Française Emma Lombardi.

Julie Derron. AFP

La Zurichoise a pourtant toujours été dans le coup. Après avoir réalisé un bon parcours de natation (11e temps à 14 secondes), elle a rattrapé le premier groupe dès les premiers kilomètres de vélo. Elle était toujours dans le groupe de tête lors de la deuxième transition. La course à pied à moins bien convenu Julie Derron. Une montée très sélective a sonné le glas de ses ambitions de médaille. La Zurichoise n’a cessé de perdre du temps pour finir avec une minute de retard sur la gagnante.

Les autres Suissesses figurent plus loin au classement: Cathia Schär a terminé 22e et Nora Gmür 34e.