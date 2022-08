Natation – Noè Ponti se pare d’argent aux Championnats d’Europe Le Tessinois de 21 ans a pris la 2e place en finale du 100 m papillon des Championnats d’Europe, à Rome, derrière le Hongrois Kristof Milak.

Noè Ponti a remporté la médaille d’argent aux Championnats d’Europe de Rome. AFP

Du haut de ses 21 ans, Noè Ponti continue de s’affirmer parmi les cadors mondiaux du 100 m papillon. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, le jeune Tessinois a étoffé son palmarès dans sa discipline de prédilection. Ce dimanche, il a été sacré vice-champion d’Europe en prenant la 2e place en finale des Championnats d’Europe disputés à Rome. La délégation helvétique tient là sa première breloque dans ces Européens, débutés ce jeudi et qui prendront fin dimanche prochain.

Noè Ponti a bouclé sa course en 50’’87, juste derrière Kristof Milak (50’’33). Champion du monde et vice-champion olympique en titre, le prodige hongrois - 22 ans - faisait office de grandissime favori et son concurrent suisse n’a donc aucun regret à nourrir. C’est même le contraire. Après avoir nagé en 51’’56 lors des qualifications puis 51’’16 en demi-finale, Ponti a encore amélioré son chrono et s’est rapproché de sa marque de référence: les 50’’74 établis aux JO il y a un an, record personnel et de Suisse toujours en vigueur.

Tenu à distance (51’’22), le Polonais Jakub Majerski (21 ans) complète un podium particulièrement jeune.

BCH

