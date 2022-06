Trois arrivées aux Lions – Noé Anabir et Clayton Le Sann de retour au Pommier Anciens juniors du club, ils quittent Neuchâtel et Monthey pour revenir à la maison. Youssef Chabouh a lui signé son premier contrat pro avec les Genevois. Christian Maillard

À lire aussi Abo Chambardements en basket La promesse d’une nouvelle ère chez les Lions de Genève Les Lions se renforcent. Le club du Pommier, qui a décidé de faire revenir les Genevois à la maison, a convaincu Noé Anabir et Clayton Le Sann de quitter respectivement Union Neuchâtel et Monthey pour rejoindre le bout du lac. Le nouveau président Oggie Kaptanovic, qui tient à redonner une âme à sa première équipe, a également signé un contrat d’un an à Youssef Chabouh, qui était déjà dans le contingent la saison passée. «Ces trois premiers engagements des Genevois sont un signe fort pour la nouvelle identité du Club. On va poursuivre le travail entrepris pour annoncer prochainement de nouveaux renforts», a expliqué Robert Margot, directeur sportif des Lions.

De l’expérience aux States

Après avoir passé quatre saisons en NCAA à l’Université de Holly Cross Crusaders, douze mois en Espagne (à Conspur Bezan) et l’année dernière à Monthey, Clayton Le Sann (193 cm/27 ans), avait évolué à Bernex et à Meyrin en LNB mais aussi avec les Lions de Genève avant de grandir au-delà de la Versoix. C’est une belle acquisition pour le club du Grand-Saconnex.

Le nouveau coach Alain Attallah pourra donc aussi compter sur un renfort de choix avec Noé Anabir. Âgé de 25 ans, ce géant de 203 cm qui est aussi passé par les États-Unis (quatre ans) – où il a acquis de la force physique, de la confiance et des qualités de leadership – et Monthey avant de briller la saison dernière avec Neuchâtel. C’est aussi au Pommier que le joueur de Thônex avait effectué ses premières armes et accompli ses premiers pas dans l’élite du basket suisse en 2013 et 2015. «C’est mon club, c’est ma ville», se réjouit Noé Anabir.









