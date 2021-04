Ge/Servette égalise dans la série – Noah Rod remet les Aigles sur la voie du succès Le capitaine a amené sa rage de vaincre dans le vestiaire et sur la glace pour redonner face à un bon Fribourg des couleurs aux Grenats qui égalisent dans la série. Christian Maillard

Il a suffi en effet que Noah Rod revienne dans l’alignement pour que Genève-Servette retrouve son jeu, ERIC LAFARGUE

Une grosse charge d’emblée sur DiDomenico après 32 secondes de jeu pour le faire sortir de ses gonds et le ton était donné par Noah Rod. Ce deuxième acte joué aux Vernets entre les Aigles et les Dragons n’avait plus rien à voir avec le premier match très (trop) tactique de mardi à la BCF Arena. Plus question de round d’observation, de partie d’échecs aussi ennuyante que crispante, on est entré tout de suite dans le vif du sujet, en mode play-off.

«J’ai demandé que tout le monde élève son niveau de jeu, mette encore plus d’intensité qu’en saison régulière», explique Pat Emond, content cette fois-ci de ses guerriers, enfin en mode play-off. Il est vrai que jeudi soir, les Genevois ont joué sur un rythme endiablé, à couper le souffle. Mais comment ont-ils pu tenir aussi longtemps sans craquer, à l’image d’un Henrik Tömmernes qui a patiné durant plus de 26 minutes, mettant la gomme sans s’effacer?