Hockey sur glace – Noah Rod: «Il faut toujours croire en nous!» L’attaquant de Ge/Servette fait le point sur la situation de son équipe avant ce nouveau match couperet, ce samedi à Lugano, où il va retrouver un certain Chris McSorley. Christian Maillard

Avant de monter dans le car, en direction de Lugano, Noah Rod s’est exprimé avec sa franchise sur la situation catastrophique des Aigles en ce début de saison. LUCIEN FORTUNATI

Mauvais perdant, il a l’œil cassé, quelques cernes mais toujours un regard déterminé. C’est celui d’un capitaine exemplaire, un leader intrépide, indispensable et responsable. L’esquive ne fait pas partie de sa panoplie. Noah Rod s’apprête à monter dans le car des Aigles, direction Lugano, un jour avant un match couperet, encore un, ce samedi à la Cornèr Arena.

Le Chaux-de-Fonnier des Vernets va notamment y retrouver un certain Chris McSorley, cet homme qui l’avait lancé dans le bain bouillant de la LNA le 20 mars 2014 alors qu’il n’avait que 17 ans. C’est lui, ce jeune chien fou, qui avait inscrit ce jour-là un but décisif à Genève, qualificatif pour les demi-finales, contre Lugano justement. À l’époque, ça rigolait pour Ge/Servette. Et s’il remettait ça ce samedi soir au Tessin?