Ge/Servette gagne enfin – Noah Rod a transformé son équipe, mais chut… Le retour du capitaine a eu l’effet escompté aux Vernets. Les Aigles ont enfin mis un terme à leur série négative. «Une victoire d’équipe», tranche le héros du soir. Grégoire Surdez

Noah Rod a pesé sur le match et inscrit le 4 e but. ERIC LAFARGUE

Il aimerait bien aller boire cette bière, glacée à force de végéter dans les frigos des Vernets. Depuis un mois, les capsules rigolent et les gosiers des joueurs restent désespérément secs. Le rituel attendra car Noah Rod n’en finit pas de passer d’un micro à un autre. Télé, radio, télé régionale, et enfin, presse écrite. «J’aimerais bien aller leur dire combien je suis fier d’eux. Combien cette victoire est celle de tout un groupe et qu’elle récompense les efforts accomplis depuis un bout de temps. J’aimerais bien trinquer, mais vous m’en empêchez!» Noah Rod arbore son large sourire car dans le fond, il est tout heureux d’être de retour au cœur du jeu.