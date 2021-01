Vous souvenez-vous du premier semi-confinement et de l’union sacrée qui régnait autour des sept Sages? Il aura fallu attendre plusieurs mois, plus exactement dimanche dernier, pour voir enfin émerger une large alliance… contre le Conseil fédéral. Sept présidents de partis ont envoyé une lettre au gouvernement pour exiger des tests négatifs récents de la part de tous ceux qui entrent sur le territoire, ainsi que des quarantaines systématiques.

Saluons ce vif débat démocratique. Et la volonté des partis politiques – même si l’union se craquelle déjà – de creuser de nouvelles pistes et répondre ainsi au ras-le-bol de la population. Bel effort donc, mais cette proposition n’est qu’une fausse bonne idée.

«Il faudra donc bien prendre de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus.»

Sur l’arc lémanique, cette mesure se heurte rapidement au principe de réalité et à la dépendance des cantons de Vaud et de Genève à la France voisine. Les réactions négatives le prouvent. Bâle s’est d’ailleurs aussi positionné contre. Le dilemme? Exempter les frontaliers de ces tests revient à réduire à néant toute la stratégie. Les obliger à participer empirerait une économie et un système de santé déjà fragilisés par la crise. Sans parler de qui paierait pour ces tests ou organiserait la logistique nécessaire aux contrôles.

La situation de la Suisse est compliquée. Les chiffres stagnent à des valeurs trop élevées, comme le répète en boucle Alain Berset. Il faudra donc bien prendre de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus, en attendant que la vaccination porte ses fruits d’ici quelques mois. D’autres solutions sont débattues, comme les tests systématiques dans les écoles. Est-ce efficace? Une seule chose est sûre: si nous voulons garder une Suisse ouverte, il faudra accepter un autre tour de vis.