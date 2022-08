Dans l’histoire du VTT – Nino Schurter et Jolanda Neff au panthéon de leur sport Le Grison de 36 ans et la Saint-Galloise de 29 ans ont remporté des médailles d’or et d’argent aux Championnats du monde aux Gets (F). Robin Carrel - Les Gets

Insatiable, Nino Schurter a décroché en Haute-Savoie sa 10 e couronne mondiale. Keystone/Maxime Schmid

Il y a un peu plus de deux ans, le Grison avait fait son choix. Il avait décidé de prendre sa retraite sportive une fois les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 terminés. Mais voilà, le Covid est passé par là, il a fini 4e des JO repoussés 2021 et gagné un 9e titre mondial dans la foulée à Val di Sole (It). Comme il aurait été dommage de s’arrêter là-dessus et de laisser son si beau maillot arc-en-ciel dans l’armoire, le Suisse est reparti pour un tour. Il a été gagnant et même historique. Le natif de Tersnaus a coiffé en Haute-Savoie sa 10e couronne mondiale.