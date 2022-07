Hockey sur glace – Nino Niederreiter rejoint Roman Josi à Nashville L’attaquant grison quitte les Carolina Hurricanes, où il évoluait depuis 2019. Il s’est engagé avec Nashville pour deux ans et 8 millions de dollars.

Nino Niederreiter va connaître la saison prochaine sa quatrième franchise en NHL. Getty Images

L’effectif des Nashville Predators aura une identité encore un peu plus suisse la saison prochaine. En plus de son défenseur indéboulonnable et capitaine Roman Josi, la franchise du Tennessee pourra compter sur Nino Niederreiter. L’attaquant grison était en fin de contrat avec les Carolina Hurricanes et a décidé de rejoindre Nashville, où il a signé un contrat de 8 millions de dollars sur deux ans.

À 29 ans, «El Nino» va découvrir son quatrième club de NHL, après les New York Islanders (2010-2012), le Minnesota Wild (2013-2019) et, donc, Carolina, qu’il avait rejoint en janvier 2019.

L’international suisse sort d’une saison à 28 buts et 21 assists en 89 matches de NHL. Les Hurricanes ont été éliminés en demi-finale de la Conférence Est par New York (3-4).

BCH

