Bande dessinée – Nine Antico aime les héroïnes qui se cabrent Avec «Madones et putains», l’auteure française livre un roman graphique où le sexe et la mort s’inscrivent sur fond de violence contre les femmes. Philippe Muri

Nine Antico: «Je ne supporte pas celles qui se font battre et tendent l’autre joue.» CHLOE VOLLMER-LO

En Italie, elle a découvert la sensualité, un parfum de liberté. Dans cette région des Pouilles où elle se rendait chaque été durant l’enfance, Nine Antico a aussi eu le regard attiré par toutes sortes d’images pieuses: le Christ en sang, les petites madones, toute une iconographie religieuse plutôt douloureuse. Le genre de souvenirs qui laisse des traces, même chez quelqu’un élevé hors de la foi catholique. La preuve avec «Madones et putains», un roman graphique en trois volets où le sexe et la mort se donnent la main, sur fond de martyres canonisées et de violence contre les femmes.