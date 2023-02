Ce que la presse en a dit – Nina Simone et le Montreux jazz, une longue love story De 1968 à 1990, la chanteuse est venue 5 fois sur la Riviera. Pour le meilleur et pour le pire, se souvenait, il y a quelques années, notre confrère Michel Rime. Michel Rime

Seule captation de ses cinq concerts au Montreux Jazz Festival, la performance de Nina Simone en 1976. Georges Braunschweig – Courtesy of Mercury Studios

Le 16 juin 1968, Nina Simone se produit au Festival de jazz de Montreux. «Un concert admirable», qui finit avec trois bis vers 1 heure du matin, signale dans la «Feuille d’Avis de Lausanne» le spécialiste Michel Denoréaz. En 1976, le retour de la chanteuse s’avère plus nuancé. «L’attitude de la star noire sur scène» déplaît à Pierre Grandjean dans «La Tribune Le Matin». Trop de bavardages, sept morceaux chantés. «Le public vient voir un spectacle, et non pas se lamenter sur les états d’âme de l’artiste. »

Dans «24 heures», Alberto Mastelli nuance. «Deux heures avant le début de son récital, écrit-il, elle refuse tout net de se présenter. Elle se laisse convaincre une première fois. Puis, au moment de monter sur scène, le doute qui la tenaille sans cesse reprend le dessus.

C’est que Nina Simone vit l’un des moments les plus intenses et les plus dramatiques de son existence. S’étant absentée pendant deux ans au Liberia, pour retrouver ses sources, elle joue aujourd’hui à quitte ou double. Ou bien elle redevient la grande prêtresse de la soul, ou bien c’en est fait de sa carrière.» Et d’ajouter quelques lignes plus bas: «Dans ce contexte, il ne nous appartient pas de juger de la prestation de Nina Simone à Montreux.» Patatras, le critique est chamboulé! Ce concert, le seul filmé de ses 5 passages à Montreux, deviendra historique.

L’article paru après la prestation de la chanteuse au Montreux Jazz, en 1976.

Dans ses souvenirs, Claude Nobs n’arrête pas de dire son admiration pour la dame. Mais il évoque aussi sa terrible addiction à l’alcool et aux drogues. Comme elle a vécu quelque temps à Lausanne, il allait la voir pour lui donner un peu d’argent. Parlant de ses démons, il affirme qu’ils augmentent sa fragilité et retournent sa sensibilité contre elle.

Lorsqu’elle revient à Montreux, en 1987 «24 heures» n’en parle pas et il faut lire la concurrence pour apprendre qu’elle n’a chanté qu’un quart d’heure dans le cadre d’un concert Jazz Aid. Lors de son dernier passage en 1990, Denis Maillefer glisse dans «24 heures» qu’elle «chante faux, mais sauve les meubles dans les instrumentaux». En 1992, elle chantera encore à Genève au Victoria Hall. Nina Simone est décédée en France en 2003.

