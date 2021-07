Le plat de l’été (3/10) – Nina Haab, une douce folie devant les fourneaux L’artiste plasticienne exécute à la dernière minute sa performance. Une confiance provenant de sa grand-mère, qui tenait un restaurant à domicile au Tessin. Fedele Mendicino

Pour Nina Haab, cuisiner, c’est un frigo plein et de l’improvisation. Elle opte donc au dernier moment pour un plat de boulettes de viande. PIERRE ALBOUY

Nina Haab, 36 ans, annonce la couleur: «J’ai fait les courses hier à la Migros (ndlr: elle prononce le «s»), le frigo est plein. Je ne sais pas ce que je vais préparer!» L’artiste plasticienne tessinoise, qui roule ses «r», ne se laisse pourtant pas démonter par l’exercice. Au contraire: «Cuisiner, c’est improviser». Sous le regard interrogatif de son chat Ficelle, elle fait un tour sur elle-même, se frotte les mains, saisit un oignon blanc et sourit: «J’ai une idée. Ça va aller.»

Pour comprendre la confiance et la douce folie de cette habitante des Eaux-Vives, lauréate en 2020 de la Bourse Abraham Hermanjat, il faut remonter loin. Très loin, au début du siècle dernier dans une vallée reculée des Grisons. Sa grand-mère Rosalie, une Jurassienne qui accompagne son mari ouvrier sur les grands chantiers de Suisse, devient veuve: «Il a eu le cancer à cause des poussières fines dans les tunnels et les barrages», raconte Nina Haab.