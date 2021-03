Portrait – Nina Cachelin, le rayon de soleil d’Impro Suisse Improvisatrice et formatrice, la jeune femme jouera vendredi soir les «Grands Duels» face à trois comparses. Rencontre. Pascal Gavillet

Nina Cachelin, comédienne et improvisatrice, l’un des piliers d’Impro Suisse: «J’adore l’esprit de bienveillance qui règne dans la discipline.» LAURENT GUIRAUD

Difficile d’imaginer spectacle d’improvisation sans sa lumineuse présence. En temps normal, Nina Cachelin joue, présente ou arbitre sur les différentes scènes genevoises dévolues au genre, les Salons, la Salle centrale de la Madeleine, le Chat noir ou le Caveau, et tant pis si on en oublie. Mais en temps de pandémie, rien de tout cela n’est ouvert, et l’impro, comme le théâtre, n’a plus droit de cité. Certaines formules récurrentes ont même été stoppées dans leur élan. C’est le cas du Bouquet, qui voit défiler les meilleurs improvisateurs de Genève. Et des Grands Duels de l’impro, compétition fort prisée où s’affrontent là aussi, deux à deux, les meilleurs comédiens du genre, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un ou une. Sauf qu’il y aura quand même une représentation des Grands Duels, ce soir vendredi à 20 heures et en streaming. S’y affronteront Dardan Shabani, Léon Boesch, Nadim Ahmed et Nina Cachelin, dans une formule à découvrir en ligne (billetterie sur improsuisse.ch) en direct de l’Esprit Frappeur de Lutry. «On teste cette formule et on verra ensuite selon ce qui est annoncé si on fera d’autres dates en mai ou juin», nous confie la jeune femme.