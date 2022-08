Européens de Munich – Nina Brunner: «Ce titre, on veut le conserver» Associée à Tanja Hüberli, la Suissesse disputera la finale du tournoi de beach-volley samedi à Munich. Le duo est le détenteur du trophée continental. Emmanuel Favre Munich

La motivation de Nina Brunner est intacte. AFP

Couronnées en 2021 à Vienne, Nina Brunner (29 ans) et Tanja Hüberli (26 ans) se sont offertes l’occasion de conserver leur titre de championnes d’Europe. Vendredi, à Munich, la Zurichoise et la Zougoise ont aisément remporté leur demi-finale contre les Espagnoles Daniela Alvarez et Tania Moreno en deux sets et en 38 minutes (21-14 21-17).



Aucun set perdu

Les Suissesses, qui n’ont pas égaré le moindre set depuis le début de ces joutes continentales, n’ont pas seulement assumé leur statut de favorites, elles l’ont fait avec la manière. «Quand on rentre sur le terrain, nous sommes animées par l’esprit de compétition», explique Nina Brunner (ex-Mademoiselle Betschart), qui a changé de nom après s’être mariée avec le hockeyeur de Bienne Damien Brunner en novembre 2021. «Pour moi, il était naturel de porter le nom de mon mari même si j’étais connue sous une autre identité dans le milieu du beach-volley».

Tête de série No 4 de la compétition, la paire helvétique ne craint même pas le vent, qui lui a joué quelques tours vendredi, avant de se mesurer au duo Tina Graudina-Anastasija Kravcenoka samedi (dès 18h30) dans le stade de la Königsplatz où règne une ambiance extraordinaire.



Ce sera du 50-50

Classées 3es, championnes d’Europe en 2019, les Lettones sont-elles en mesure de bousculer les Suissesses? «C’est difficile à dire, nous explique un officiel de l'Euro Beach Volley, les deux équipes sont tellement proches. Cela sera vraiment du 50-50.» Un avis que partage Nina Brunner: «Je peux affirmer qu’on veut gagner car quand on détient un titre, c’est dur d’imaginer de le céder à quelqu’un autre. Mais je ne peux pas assurer qu’on va gagner.»



«Je peux affirmer qu’on veut gagner car quand on détient un titre, c’est dur d’imaginer de le céder à quelqu’un autre» Nina Brunner

Si les Suissesses s’imposaient, elles signeraient un hat-trick. En 2020, à Jurmala, la médaille d’or avait été décernée à la Bernoise Anouk Vergé-Dépré et à la Zurichoise Joana Heidrich.Avant cela, la Suisse n’avait été sacrée qu’une seule fois sur la scène européenne dans le tournoi féminin créé en 1994. C’était en 2004 et il portait le label du tandem Simone Kuhn-Nicole Schnyder Benoit.





