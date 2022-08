Football – Nils Nielsen: «Ma première équipe, c’est ma famille» Le sélectionneur de l’équipe de Suisse féminine a décidé de privilégier sa vie privée. Il ne renouvellera pas son contrat. Le président de l’ASF Dominique Blanc n’est pas (trop) inquiet quant à sa succession. Renaud Tschoumy

Qualification pour le Mondial ou pas, Nils Nielsen quittera son poste à la fin de l’année. AFP

Les choses s’accélèrent du côté du secteur féminin de l’Association suisse de football (ASF) – et pas forcément dans le bon sens. Six jours après l’annonce du départ de la directrice Tatjana Hänni (55 ans) – nommée directrice de la Ligue professionnelle américaine (NWSL), c’est au tour du sélectionneur Nils Nielsen (50 ans) d’annoncer qu’il ne prolongera pas son contrat, qui court jusqu’à la fin de l’année. Dans la foulée, son assistante Marisa Wunderlin (35 ans) a aussi choisi de se retirer.

«J’ai eu énormément de plaisir à travailler pendant quatre ans, ici en Suisse, a déclaré Nielsen ce mercredi en visioconférence. Et je me réjouis de diriger cette équipe lors des prochains matches de cet automne, en espérant que nous réussirons à nous qualifier pour la Coupe du monde. Mais j’ai aussi une équipe à la maison, c’est ma famille. Et ma première équipe, c’est elle. J’ai donc choisi de la privilégier et de prendre du recul par rapport au football.»

Et ses joueuses, comment ont-elles réagi à l’annonce de son départ? «Comme attendu, avec un peu de tristesse, mais avec aussi beaucoup de respect et de compréhension. Cela étant, je suis convaincu qu’elles seront encore plus motivées pour les échéances qui se profilent.» Ces échéances, ce sont les deux derniers matches qualificatifs pour la Coupe du monde, le 2 septembre en Croatie et le 6 septembre contre la Moldavie à Lausanne. Voire d’éventuels barrages en octobre.

«Grâce à nos bons résultats avec Nils, l’équipe de Suisse a gagné en visibilité et en attractivité» Dominique Blanc, président de l’ASF

De la reconnaissance, il y en avait aussi du côté du président de l’ASF Dominique Blanc. «Nous ne pouvons que remercier Nils pour son travail à la tête de notre équipe nationale féminine. Nils avait une philosophie bien à lui, et pas seulement de jeu. On a clairement compris où se situait désormais sa priorité, et nous respectons totalement son choix.»

A-t-il été surpris par cette cascade de départs? «Certaines décisions étaient en partie anticipées, d’autres moins. Mais le président que je suis et le comité central de l’ASF sommes là pour gérer ce genre de situation. Grâce à nos bons résultats avec Nils, l’équipe de Suisse a gagné en visibilité et en attractivité. Cela devrait nous aider dans nos recherches. On a vraiment bon espoir de trouver des personnes compétentes pour reprendre le flambeau.»

Toujours directrice en fonction – jusqu’à la fin de l’année aussi, Tatjana Hänni a précisé que l’ASF voulait être fixée en janvier prochain, «surtout si l’équipe est qualifiée pour le Mondial».

Les dirigeants de l’ASF se sont-ils fixé un profil type? «On a déjà créé un groupe de travail pour préparer la succession de Nils Nielsen, précise Dominique Blanc. On a dressé un profil et un cahier des charges. Mais nous n’avons pour l’instant aucune préférence. Nous avons sur notre liste des femmes et des hommes, de Suisse ou de l’étranger. Mais je ne suis pas trop inquiet: je suis convaincu que nous trouverons les bonnes personnes.»

Surtout si la Nati féminine décroche son ticket pour la Coupe du monde 2023.

