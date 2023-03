Congrès conservateur aux USA – Nikki Haley attaque Donald Trump et la gauche «woke» Plusieurs candidats à la primaire républicaine de 2024 sont attendus au CPAC, le grand rendez-vous annuel des Républicains, où les militants vénèrent toujours l’ancien président. Alexis Buisson - envoyé spécial à Washington

Sans le nommer, la candidate républicaine Nikki Haley a multiplié les attaques contre Donald Trump, appelant les conservateurs à faire confiance à une «nouvelle génération». National Harbor, Maryland, 3 mars 2023. Brendan Smialowski/AFP

«Je veux un pays fort et fier, et pas faible et woke», lance l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, vendredi, sur la scène du CPAC (Conservative Political Action Conference). Le public du grand rassemblement annuel des conservateurs américains, réuni jusqu’à samedi dans un hôtel en banlieue de Washington, a eu un avant-goût de la présidentielle de 2024.