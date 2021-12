Divers – Nikita Ducarroz et Roman Mityukov honorés La spécialiste de BMX, médaillée de bronze à Tokyo, et le nageur ont été désignés sportive et sportif genevois de l’année 2021. Sport-Center

Nikita Ducarroz s’était classée 3e en BMX lors des Jeux olympiques disputés cet été au Japon. Keystone-ATS

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, médaillée d’argent aux Mondiaux, championne d’Europe. Et sportive genevoise de l’année. Nikita Ducarroz a couronné 2021 en fanfare lors de la Nuit du sport genevois, qui s’est tenue au Palladium jeudi. La spécialiste de BMX, âgée de 25 ans, a été honorée aux côtés du nageur Roman Mityukov, désigné chez les garçons. Le pensionnaire de Genève Natation a lui aussi connu une année fructueuse, avec notamment une médaille de bronze sur 200 mètres dos aux Européens de Budapest en mai. L’espoir de 21 ans a également participé aux JO cet été.

Dans les autres catégories, la tenniswoman Sebastianna Scilipoti et le cycliste Damien Fortis ont été nommés Espoirs de l’année. Sur le plan collectif, le Chênois Genève Volleyball et le Servette-Chênois féminin ont été distingués. Régis Mettraux, président de Handisport Genève, a reçu le prix handisport, alors que les internationaux de football Denis Zakaria et Kevin Mbabu ont reçu le prix du jury.

