JO de Tokyo – Nikita Ducarroz, du bronze et des espoirs La Genevoise, médaillée olympique de BMX freestyle aux Jeux de Tokyo, a vaincu ses angoisses grâce à son vélo. Elle souhaite désormais que son exploit développe son sport en Suisse. Sylvain Bolt - Tokyo

Nikita Ducarroz a décroché une médaille de bronze lors de la première épreuve de BMX freestyle aux JO. KEYSTONE

Au centre urbain d’Ariake, au pied des bureaux où les curieux ont observé de loin la compétition derrière les fenêtres, il y avait même un métro aérien passant proche du site. Derrière le Park du BMX Freestyle: le front de mer et la mégapole de Tokyo.



Dans ce décor magnifique qui a servi de cadre pour la première compétition olympique de la discipline, Nikita Ducarroz a dû retenir son souffle avant de s’assurer la médaille de bronze. Son solide premier run lui a permis de pointer à la deuxième place, mais l’extraordinaire second essai de la Britannique Charlotte Worthington l’a mise sous pression.



«J’ai eu très peur car les juges ont mis plus de temps que d’habitude pour rendre leur verdict», a soupiré la vice-championne du monde, casquette à l’envers sur la tête. La Suissesse a chuté lors de son deuxième run mais a finalement réussi à garder sa troisième place (pour 0,70 point face à l’Américaine Perris Benegas.)